Судокова Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судокова Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

08.01.1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Судоков Михаил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
08.01.1845
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Причина смерти: От простуды
Похороны
10.01.1845
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
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