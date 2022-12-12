Судокова Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти08.01.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.01.1845
Причина смерти: От простуды
Похороны
10.01.1845
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя