Чурилин Василий Ларионов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Чурилин Ларион Иванов (Ич) ?
Мать: Чурилина Евдокея
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Марья Васильева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Аксинья Васильева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно