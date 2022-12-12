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Дегтярев Сергей Иванович

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Место рождения

Всесвятка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

?.02.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Всесвятка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Призыв на военную службу
15.06.1944
Пламенное, Перекопский уезд, Таврическая губерния
п/п 39421-М
Смерть
?.02.1945
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