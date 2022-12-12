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Дегтярев Сергей Иванович
Дегтярев Сергей Иванович
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Место рождения
Всесвятка
, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Дата рождения
1922
Дата смерти
?.02.1945
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Всесвятка
, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Призыв на военную службу
15.06.1944
Пламенное
, Перекопский уезд, Таврическая губерния
п/п 39421-М
Смерть
?.02.1945
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