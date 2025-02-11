Тремасова Агафья Миронова
женский, родилась 1847, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьМарфа Герасимова1812 г.р.
ОтецМирон Егоров1812 г.р.
Супруги
Тремасов Иосиф Андреевич1851 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Мирон Егоров
Мать: Марфа Герасимова
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Бракосочетание
11.01.1871
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно