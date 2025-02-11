Тремасова Агафья Миронова 1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Тремасова Агафья Миронова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1847, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Марфа Герасимова1812 г.р.
Отец
Мирон Егоров1812 г.р.
Супруги
Тремасов Иосиф Андреевич1851 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Мирон Егоров

Мать: Марфа Герасимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

67

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

56

Бракосочетание
11.01.1871

Муж: Тремасов Иосиф Андреевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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