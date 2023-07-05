Пелагея Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Игнат Иванович

Отец ребёнка: Иван Семенович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Киреан Иванович

Отец ребёнка: Иван Семенович

Смерть
Неизвестно

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