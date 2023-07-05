Пелагея Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Семенович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1818
Сын: Игнат Иванович
Отец ребёнка: Иван Семенович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Киреан Иванович
Отец ребёнка: Иван Семенович
Смерть
Неизвестно