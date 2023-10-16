Ятманова Ирина Николавна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ятманова Ирина Николавна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ятманов [крупин] Иван Савин

Рождение ребёнка
1894

Сын: Крупин [ятманов] Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Ятманов [крупин] Иван Савин

Рождение ребёнка
1894

Сын: Крупин-Курочкин [ятманов] Сергей Иванович

Отец ребёнка: Ятманов [крупин] Иван Савин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ятманов [крупин] Иван Савин

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1897
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