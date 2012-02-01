Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.2012

Отец: не указан

Мать: Надежда

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