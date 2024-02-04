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Углева Евдокия Андреевна

Место рождения

Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Углев Никифор Васильевич

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Углева Параскоья Никифоровна

Отец ребёнка: Углев Никифор Васильевич

Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Углева Пелагея Никифоровна

Отец ребёнка: Углев Никифор Васильевич

Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1808

Сын: Углев Яков Никифорович

Отец ребёнка: Углев Никифор Васильевич

Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Углева Елена Никифоровна

Отец ребёнка: Углев Никифор Васильевич

Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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