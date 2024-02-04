Углева Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Углева Параскоья Никифоровна
Отец ребёнка: Углев Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Углева Пелагея Никифоровна
Отец ребёнка: Углев Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Углев Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Углева Елена Никифоровна
Отец ребёнка: Углев Никифор Васильевич
Смерть
Неизвестно