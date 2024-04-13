Бутусов Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1937
Дата смерти05.04.1986
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1937
Отец: Бутусов Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
05.04.1986
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область