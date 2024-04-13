Бутусов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутусов Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1937

Дата смерти

05.04.1986

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1937

Отец: Бутусов Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
05.04.1986
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область

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