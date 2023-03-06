Горохов Алексей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорохов Алексей Яковлевич

Горохов Алексей Яковлевич

Место рождения

Коновцы, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

10.03.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1880

Отец: Горохов Яков Семенович

Мать: Горохова (Шипечева) Анна Васильевна

Коновцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Коновцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1902

Дочь: Шарапова (Горохова) Парасковия Алексеевна

Мать ребёнка: Горохова (Шаклеина) Васса Павловна

Коновцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1903

Сын: Горохов Спиридон Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.