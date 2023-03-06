Горохов Алексей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения10.03.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1880
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1902
Дочь: Шарапова (Горохова) Парасковия Алексеевна
Мать ребёнка: Горохова (Шаклеина) Васса Павловна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Горохов Спиридон Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно