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Титова Дарья Анкидиновна

Место рождения

Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Титов Анкидин Андреев

Мать: Титова Авдотья (Евдокия) Тимофеевна

Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
К переписи 1782 выдана замуж в село Жернавки
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Игнатова Анисья Гавриловна

Отец ребёнка: Игнатов Гаврила Иванович

Жерновки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Игнатов Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Игнатов Гаврила Иванович

Жерновки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Игнатова Лукерья Гавриловна

Отец ребёнка: Игнатов Гаврила Иванович

Жерновки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатов Гаврила Иванович

Жерновки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
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