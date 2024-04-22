Титова Дарья Анкидиновна
Место рождения
Дата рождения1759
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
К переписи 1782 выдана замуж в село Жернавки
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Игнатова Анисья Гавриловна
Отец ребёнка: Игнатов Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Игнатов Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Игнатов Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Игнатова Лукерья Гавриловна
Отец ребёнка: Игнатов Гаврила Иванович
Бракосочетание
Неизвестно