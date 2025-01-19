(Смирнова) Нина Ивановна
женский, родилась 04.01.1909 ст., Ефремов, город Ефремов, Тульская область
умерла 24.09.1909 ст., Ефремов, город Ефремов, Тульская область
ОтецСмирнов Иван АлексеевичДо 23.10.1902 ст. г.р.
МатьСмирнова Варвара ИвановнаДо 23.10.1902 ст. г.р.
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Рождение
04.01.1909 ст.
Отец: Смирнов Иван Алексеевич
Крещение
06.01.1909 ст.
Смерть
24.09.1909 ст.
Похороны
25.09.1909 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996F-P7CP?cat=677650&i=769