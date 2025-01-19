(Смирнова) Нина Ивановна 04.01.1909 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Смирнова) Нина Ивановна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась 04.01.1909 ст., Ефремов, город Ефремов, Тульская область

умерла 24.09.1909 ст., Ефремов, город Ефремов, Тульская область

Отец
Смирнов Иван АлексеевичДо 23.10.1902 ст. г.р.
Мать
Смирнова Варвара ИвановнаДо 23.10.1902 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1909 ст.

Отец: Смирнов Иван Алексеевич

Мать: Смирнова Варвара Ивановна

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996F-P7CP?cat=677650&i=769

Крещение
06.01.1909 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область

Николаевская церковь Восприемники: Бельского (?) уезда Стрелецкой волости и слободы крестьянин Иван Иванов Галкин и города Ялты мещанка Параскева Артемьева Назаренко. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996F-P7CP?cat=677650&i=769

Смерть
24.09.1909 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область

От недуга https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896F-PQ17?cat=677650&i=832

Похороны
25.09.1909 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область

На Спасском кладбище https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896F-PQ17?cat=677650&i=832

Мы используем куки для улучшения работы сайта.