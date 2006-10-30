Исраелян Сусанна Григорьевна
Место рожденияАрмянская ССР, г. Ереван
Дата рождения13.05.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1958
Армянская ССР, г. Ереван
Рождение ребёнка
27.11.1980
Сын: Исраелян Аршак Эдуардович
Отец ребёнка: Исраелян Эдуард Агаронович
Армянская ССР, г. Ереван
Рождение ребёнка
04.12.1982
Сын: Исраелян Ваграм Эдуардович
Отец ребёнка: Исраелян Эдуард Агаронович
Армянская ССР, г. Ереван
Бракосочетание
Неизвестно