Исраелян Сусанна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсраелян Сусанна Григорьевна

Исраелян Сусанна Григорьевна

avatar

Место рождения

Армянская ССР, г. Ереван

Дата рождения

13.05.1958

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1958

Отец: Абалян Григорий Аветисович

Мать: Караханян Седа Петровна

Армянская ССР, г. Ереван
Рождение ребёнка
27.11.1980

Сын: Исраелян Аршак Эдуардович

Отец ребёнка: Исраелян Эдуард Агаронович

Армянская ССР, г. Ереван
Рождение ребёнка
04.12.1982

Сын: Исраелян Ваграм Эдуардович

Отец ребёнка: Исраелян Эдуард Агаронович

Армянская ССР, г. Ереван
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исраелян Эдуард Агаронович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close