Родионов Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1928
Дочь: Родионова Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Гришина Александра Ефимовна
Лысые Горы, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область