Родионов Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионов Василий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1928

Дочь: Родионова Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Гришина Александра Ефимовна

Лысые Горы, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гришина Александра Ефимовна

Смерть
Неизвестно
Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область
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