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Повелихин Иван Афанасьевич

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Место рождения

Трескино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Трескино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Повелихин Петр Иванович

Мать ребёнка: Повелихина Прасковья Александровна

Трескино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Повелихин Николай Иванович

Мать ребёнка: Повелихина Прасковья Александровна

Трескино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Повелихина Прасковья Александровна

Смерть
Неизвестно
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