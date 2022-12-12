Повелихин Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Повелихина Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Повелихин Николай Иванович
Мать ребёнка: Повелихина Прасковья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно