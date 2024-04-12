Кондратьева (Кутузова) Александра Яковлевна
Место рождения
Дата рождения16.04.1874 ст.
Дата смерти1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1874 ст.
Отец: Яков Филиппович
Бракосочетание
20.05.1891 ст.
Астраганец, Тверской уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
22.11.1893 ст.
Сын: Кондратьев Александр Иванович
Отец ребёнка: Кондратьев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
30.03.1899 ст.
Отец ребёнка: Кондратьев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
12.04.1905 ст.
Отец ребёнка: Кондратьев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
27.07.1907 ст.
Сын: Кондратьев Николай Иванович
Отец ребёнка: Кондратьев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
15.03.1910 ст.
Дочь: Кондратьева Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Кондратьев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
28.06.1912 ст.
Отец ребёнка: Кондратьев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
21.03.1915 ст.
Сын: Кондратьев Василий Иванович
Отец ребёнка: Кондратьев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
07.07.1917 ст.
Сын: Кондратьев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Кондратьев Иван Тимофеевич
Смерть
1953
Козлово, Конаковский муниципальный район, Тверская область