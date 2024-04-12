Кондратьева (Кутузова) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева (Кутузова) Александра Яковлевна

Место рождения

Нехаево, Василевская волость, Клинский уезд

Дата рождения

16.04.1874 ст.

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1874 ст.

Отец: Яков Филиппович

Мать: Кутузова Мария Степановна

Нехаево, Василевская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
20.05.1891 ст.

Муж: Кондратьев Иван Тимофеевич

Астраганец, Тверской уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
22.11.1893 ст.

Сын: Кондратьев Александр Иванович

Отец ребёнка: Кондратьев Иван Тимофеевич

Строково, Василевская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1899 ст.

Сын: Кондратьев Иван Иванович

Отец ребёнка: Кондратьев Иван Тимофеевич

Строково, Василевская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1905 ст.

Сын: Кондратьев Егор Иванович

Отец ребёнка: Кондратьев Иван Тимофеевич

Строково, Василевская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1907 ст.

Сын: Кондратьев Николай Иванович

Отец ребёнка: Кондратьев Иван Тимофеевич

Строково, Василевская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1910 ст.

Дочь: Кондратьева Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Кондратьев Иван Тимофеевич

Строково, Василевская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1912 ст.

Сын: Кондратьев Пётр Иванович

Отец ребёнка: Кондратьев Иван Тимофеевич

Строково, Василевская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
21.03.1915 ст.

Сын: Кондратьев Василий Иванович

Отец ребёнка: Кондратьев Иван Тимофеевич

Строково, Василевская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1917 ст.

Сын: Кондратьев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Кондратьев Иван Тимофеевич

Строково, Василевская волость, Клинский уезд
Смерть
1953
Козлово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
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