Звягинцев Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звягинцев ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Звягинцева) Анна (?)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Звягинцева) ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1914
Сын: Звягинцев Владимир
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно