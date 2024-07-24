Звягинцев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звягинцев Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звягинцев ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Звягинцева) Анна (?)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Звягинцева) ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1914

Сын: Звягинцев Владимир

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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