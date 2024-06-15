Шустова Параскева Петровна 1753 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шустова Параскева Петровна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шустов Борис Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Шустов Борис Борисович

Отец ребёнка: Шустов Борис Яковлев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Шустова) Анисья Борисовна

Отец ребёнка: Шустов Борис Яковлев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Шустов Тимофей Борисович

Отец ребёнка: Шустов Борис Яковлев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Шустов Данила Борисович

Отец ребёнка: Шустов Борис Яковлев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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