Шустова Параскева Петровна
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шустов Борис Яковлев
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Шустов Борис Яковлев
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Шустова) Анисья Борисовна
Отец ребёнка: Шустов Борис Яковлев
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Шустов Борис Яковлев
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Шустов Борис Яковлев
Смерть
Неизвестно