Березин Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.07.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Березина Эльвира Ринатовна
Бракосочетание
Около 2015
Развод
2017
Рождение ребёнка
04.02.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Березина Эльвира Ринатовна