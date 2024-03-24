Березин Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березин Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1984 г.р.

Дети

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Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Березина Эльвира Ринатовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 2015

Жена: Березина Эльвира Ринатовна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
2017

Жена: Березина Эльвира Ринатовна

Рождение ребёнка
04.02.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Березина Эльвира Ринатовна

Москва, город федерального значения Москва
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