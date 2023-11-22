Хабибуллина Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: сын 3
Отец ребёнка: Хабибуллин Захартин (Валера)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: сын 2
Отец ребёнка: Хабибуллин Захартин (Валера)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хабибуллин сын 1
Отец ребёнка: Хабибуллин Захартин (Валера)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Лаборант в химлаборатории