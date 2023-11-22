Хабибуллина Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибуллина Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: сын 3

Отец ребёнка: Хабибуллин Захартин (Валера)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: сын 2

Отец ребёнка: Хабибуллин Захартин (Валера)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабибуллин сын 1

Отец ребёнка: Хабибуллин Захартин (Валера)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хабибуллин Захартин (Валера)

Работа или профессия
Неизвестно
Лаборант в химлаборатории
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