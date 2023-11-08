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Щепалов Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Щепалов Василий Алексеевич

Мать: Щепалова Наталья Дмитриева

Рождение ребёнка
21.05.1906

Дочь: Мария (мл) Васильевна

Мать ребёнка: Щепалова Ольга Дмитриевна

Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
23.11.1907

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Щепалова Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра (мл) Васильевна

Мать ребёнка: Щепалова Ольга Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щепалова Ольга Дмитриевна

Упоминание
Неизвестно
ГАКО (Кострома) | Государственный архив Костромской области | Ф. 56 Оп.12 Д.229 стр. 142 | Ф.56 Оп.12 Д.230 стр.15,16 | 23.11.1907 рождение мл. Екатерина | дер. Рылово | отец Василий Василь... Показать все
Упоминание
Неизвестно
ГАКО (Кострома) | Государственный архив Костромской области | Ф. 56 Оп.12 Д.229 стр. 142 | 28.01.1907 восприемник по невесте Василий Васильев Щепалов дер.Рылово | Ф.56 Оп.12 Д.230 стр.15,16
Упоминание
Неизвестно
ГАКО (Кострома) | Государственный архив Костромской области | Ф. 56 Оп.12 Д.229 стр. 142 | 13.01.1902 бракосочетание | Жених Василий Васильев Щепалов | дер. Рылово | отец - | возраст 22 | невес... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Смерть
Неизвестно
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