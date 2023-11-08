Щепалов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
21.05.1906
Дочь: Мария (мл) Васильевна
Мать ребёнка: Щепалова Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.11.1907
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Щепалова Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра (мл) Васильевна
Мать ребёнка: Щепалова Ольга Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
ГАКО (Кострома) | Государственный архив Костромской области | Ф. 56 Оп.12 Д.229 стр. 142 | Ф.56 Оп.12 Д.230 стр.15,16 | 23.11.1907 рождение мл. Екатерина | дер. Рылово | отец Василий Василь... Показать все
Упоминание
Неизвестно
ГАКО (Кострома) | Государственный архив Костромской области | Ф. 56 Оп.12 Д.229 стр. 142 | 28.01.1907 восприемник по невесте Василий Васильев Щепалов дер.Рылово | Ф.56 Оп.12 Д.230 стр.15,16
Упоминание
Неизвестно
ГАКО (Кострома) | Государственный архив Костромской области | Ф. 56 Оп.12 Д.229 стр. 142 | 13.01.1902 бракосочетание | Жених Василий Васильев Щепалов | дер. Рылово | отец - | возраст 22 | невес... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно