Кролевец (Кролевец) Елена Сергеевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1901
Дата смерти11.09.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Кролевец Сергей Дорофеич
Мать: Кролевец (Троян) Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Понуров Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Понуров Николай Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 26.06.1939
Дочь: (Понурова) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Понуров Николай Никитович
Смерть
11.09.1968