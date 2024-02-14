Кролевец (Кролевец) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКролевец (Кролевец) Елена Сергеевна

Кролевец (Кролевец) Елена Сергеевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1901

Дата смерти

11.09.1968

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Кролевец Сергей Дорофеич

Мать: Кролевец (Троян) Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Понуров Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Понуров Николай Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Понуров Николай Никитович

Рождение ребёнка
Около 26.06.1939

Дочь: (Понурова) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Понуров Николай Никитович

Смерть
11.09.1968

Мы используем куки для улучшения работы сайта.