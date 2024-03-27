Латыпов Мингаян
Место рожденияг. Кемерово, Кемеровская область, РСФСР
Дата рождения08.06.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.02.1966
Сын: Латыпов Салават Мингаянович
Мать ребёнка: Латыпова Фания Галихужевна
г.Джалал-Абад Киргизская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
г.Джалал-Абад Кыргызстан
Смерть
Неизвестно
г. Джалал-Абад Кыргызстан
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
г. Джалал-Абад Кыргызстан