Латыпов Мингаян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛатыпов Мингаян

Латыпов Мингаян

Место рождения

г. Кемерово, Кемеровская область, РСФСР

Дата рождения

08.06.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Кемерово, Кемеровская область, РСФСР
Рождение ребёнка
14.02.1966

Сын: Латыпов Салават Мингаянович

Мать ребёнка: Латыпова Фания Галихужевна

г.Джалал-Абад Киргизская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латыпова Фания Галихужевна

г.Джалал-Абад Кыргызстан
Смерть
Неизвестно
г. Джалал-Абад Кыргызстан
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
г. Джалал-Абад Кыргызстан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close