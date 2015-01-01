Санаев Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.02.1932
Дата смерти2015
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1932
Отец: Санаев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2015