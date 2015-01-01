Санаев Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санаев Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.02.1932

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1932

Отец: Санаев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2015
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