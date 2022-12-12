Саид-Галиев Сахиб-Гарей
Место рождения
Дата рождения06.03.1894
Дата смерти29.10.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
06.03.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1917 по 1917
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1917 по 1928
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1928 по 1938
Смерть
29.10.1938