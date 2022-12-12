Саид-Галиев Сахиб-Гарей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саид-Галиев Сахиб-Гарей

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.03.1894

Дата смерти

29.10.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1917 по 1917
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1917 по 1928
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1928 по 1938
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.10.1938
Москва, город федерального значения Москва
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