Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Силин Валентина

Отец ребёнка: Коленцев Федор

Рождение ребёнка
1894

Сын: Коленцев (калинцев) Евгений

Отец ребёнка: Коленцев Федор

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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