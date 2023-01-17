Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Силин Валентина
Отец ребёнка: Коленцев Федор
Рождение ребёнка
1894
Сын: Коленцев (калинцев) Евгений
Отец ребёнка: Коленцев Федор
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно