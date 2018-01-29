Усова Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усова Анна Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.2018

Пол

Женский

Отец

1985 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.2018

Отец: Усова Антон Сергеевич

Мать: Усова Ольга

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