Поплавная (Симкина) Татьяна Николаевна
Место рождениядеревня Покровка Юргинского района
Дата рождения09.05.1943
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1943
Отец: Симкин Николай Яковлевич
Мать: Симкина Галина Никитична
деревня Покровка Юргинского района
Рождение ребёнка
05.04.1963
Дочь: Ченчик Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Поплавной Василий Алексеевич
г. Юрга Кемеровской области
Рождение ребёнка
03.05.1967
Сын: Поплавной Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Поплавной Василий Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно