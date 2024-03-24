Поплавная (Симкина) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поплавная (Симкина) Татьяна Николаевна

Место рождения

деревня Покровка Юргинского района

Дата рождения

09.05.1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1943

Отец: Симкин Николай Яковлевич

Мать: Симкина Галина Никитична

деревня Покровка Юргинского района
Рождение ребёнка
05.04.1963

Дочь: Ченчик Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Поплавной Василий Алексеевич

г. Юрга Кемеровской области
Рождение ребёнка
03.05.1967

Сын: Поплавной Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Поплавной Василий Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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