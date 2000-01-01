Коровина (?) Устина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Хорошавина Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Коровин Тимофей Иванович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Коровин Тимофей Иванович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ефимия Тимофеевна
Отец ребёнка: Коровин Тимофей Иванович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Неонила Тимофеевна
Отец ребёнка: Коровин Тимофей Иванович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Коровин Тимофей Иванович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1858