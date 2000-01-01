Коровина (?) Устина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина (?) Устина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Хорошавина Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Коровин Тимофей Иванович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1836

Сын: Коровин Фёдор Тимофеевич

Отец ребёнка: Коровин Тимофей Иванович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ефимия Тимофеевна

Отец ребёнка: Коровин Тимофей Иванович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Неонила Тимофеевна

Отец ребёнка: Коровин Тимофей Иванович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1848

Сын: Коровин Фрол Тимофеевич

Отец ребёнка: Коровин Тимофей Иванович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Тимофей Иванович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1858
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