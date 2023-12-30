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Краснов Виктор Яковлевич

Место рождения

Букалей, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

12.05.1934

Дата смерти

02.02.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Букалей, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Около 1958

Жена: Краснова (Тарасова) Антонина Григорьевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснова (Тарасова) Антонина Григорьевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснова (Тарасова) Антонина Григорьевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
02.02.1994
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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