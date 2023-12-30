Краснов Виктор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения12.05.1934
Дата смерти02.02.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1958
Рождение ребёнка
09.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Краснова (Тарасова) Антонина Григорьевна
Рождение ребёнка
02.07.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Краснова (Тарасова) Антонина Григорьевна
Смерть
02.02.1994