Табашников Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Табашников Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1932

Дата смерти

31.05.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
31.05.2014
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