Кузьмина (Сафиуллина) Диляра Дамировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.2010
Рождение ребёнка
17.06.2010
Дочь: Кузьмина Камила Алексеевна
Отец ребёнка: Кузьмин Алексей Александрович
Рождение ребёнка
07.05.2017
Сын: Кузьмин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Кузьмин Алексей Александрович