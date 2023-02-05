Кузьмина (Сафиуллина) Диляра Дамировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Сафиуллина) Диляра Дамировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1987

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.2010

Муж: Кузьмин Алексей Александрович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.06.2010

Дочь: Кузьмина Камила Алексеевна

Отец ребёнка: Кузьмин Алексей Александрович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.05.2017

Сын: Кузьмин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Кузьмин Алексей Александрович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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