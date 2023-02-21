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Шевяков Александр Андреевич

Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1940

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шевяков Андрей

Мать: ?

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Александровна

Мать ребёнка: Шевякова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевяков Василий Александрович

Мать ребёнка: Шевякова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевяков Михаил Александрович

Мать ребёнка: Шевякова Наталья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевякова Наталья Михайловна

Смерть
Около 1940
Дзержинск
Причина смерти: самоубийство
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