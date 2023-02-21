Шевяков Александр Андреевич
Место рожденияСанкт-Петербург
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1940
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шевяков Андрей
Мать: ?
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Александровна
Мать ребёнка: Шевякова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевяков Василий Александрович
Мать ребёнка: Шевякова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевяков Михаил Александрович
Мать ребёнка: Шевякова Наталья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1940
Дзержинск
Причина смерти: самоубийство