Семёнов Яков Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Яков Лазаревич

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Место рождения

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край

Дата рождения

1831

Дата смерти

23.02.1913

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Место жительства
С 1831
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Место жительства
С 1860 по 1913
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Место жительства
По 1860
Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
23.02.1913
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
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