Семёнов Яков Лазаревич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти23.02.1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1831
Место жительства
С 1860 по 1913
Место жительства
По 1860
Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
23.02.1913