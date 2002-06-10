Овчинникова (Безденежных) Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1923
Дата смерти10.06.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1923
Рождение ребёнка
18.01.1953
Сын: Овчинников Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Овчинников Алексей Александрович
д. Докукинская Котельничского р-на Кировской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овчинников Алексей Александрович
Смерть
10.06.2002