Овчинникова (Безденежных) Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Безденежных) Татьяна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1923

Дата смерти

10.06.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1923

Отец: Безденежных Яков Матвеевич

Мать: Безденежных Ксения Захаровна

Рождение ребёнка
18.01.1953

Сын: Овчинников Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Овчинников Алексей Александрович

д. Докукинская Котельничского р-на Кировской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчинников Алексей Александрович

Смерть
10.06.2002
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