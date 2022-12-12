Ивановна (Ильиных) Агафья Хохлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивановна (Ильиных) Агафья Хохлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

До 1833

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Ильиных Иван Степанович

Мать: Урюпина Елезавета Ивановна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Хохлов Иван Сидорович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Хохлов Иван Сидорович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Хохлов Иван Сидорович

Рождение ребёнка
20.03.1801 ст.

Сын: Хохлов Гаврил Иванович

Отец ребёнка: Хохлов Иван Сидорович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.05.1805 ст.

Сын: Хохлов Семен Иванович

Отец ребёнка: Хохлов Иван Сидорович

Рождение ребёнка
12.10.1806 ст.

Сын: Хохлов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Хохлов Иван Сидорович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
До 1833
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