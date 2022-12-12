Ивановна (Ильиных) Агафья Хохлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиДо 1833
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Хохлов Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Хохлов Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Хохлов Иван Сидорович
Рождение ребёнка
20.03.1801 ст.
Отец ребёнка: Хохлов Иван Сидорович
Рождение ребёнка
20.05.1805 ст.
Отец ребёнка: Хохлов Иван Сидорович
Рождение ребёнка
12.10.1806 ст.
Отец ребёнка: Хохлов Иван Сидорович
Смерть
До 1833