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Гортаев Петр Ермолаевич

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Место рождения

Омская обл., Тевризский р-н, Н. Никольский с/с, д. Филатовка

Дата рождения

1914

Дата смерти

?.08.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Гортаев Ермолай

Мать: не указана

Омская обл., Тевризский р-н, Н. Никольский с/с, д. Филатовка
Работа или профессия
Неизвестно
красноармеец рядовой шофер
Смерть
?.08.1941
Причина смерти: пропал без вести
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