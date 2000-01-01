Гортаев Петр Ермолаевич
Место рожденияОмская обл., Тевризский р-н, Н. Никольский с/с, д. Филатовка
Дата рождения1914
Дата смерти?.08.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Гортаев Ермолай
Мать: не указана
Омская обл., Тевризский р-н, Н. Никольский с/с, д. Филатовка
Работа или профессия
Неизвестно
красноармеец рядовой шофер
Смерть
?.08.1941
Причина смерти: пропал без вести