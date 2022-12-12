Рымин Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рымин Андрей Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рымина Любовь Геннадьевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
02.09.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рымина Любовь Геннадьевна

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