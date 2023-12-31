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Тюрин Осип Федоров

Место рождения

Покровская слобода Тамбовский уезд

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Тюрин Мирон Семенов

Мать: не указана

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1742

Сын: Тюрин Герасим Осипов

Мать ребёнка: Тюрина Агафья Герасимова

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1744

Сын: Тюрин Николай Осипов

Мать ребёнка: Тюрина Агафья Герасимова

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Настасья Осипова

Мать ребёнка: Тюрина Агафья Герасимова

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Василиса Осипова

Мать ребёнка: Тюрина Агафья Герасимова

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1751

Сын: Тюрин Яков Осипов

Мать ребёнка: Тюрина Агафья Герасимова

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1755

Сын: Тюрин Терентей Осипов

Мать ребёнка: Тюрина Агафья Герасимова

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1759

Сын: Тюрин Илья Осипов

Мать ребёнка: Тюрина Агафья Герасимова

Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина Агафья Герасимова

Смерть
Неизвестно
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