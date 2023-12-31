Тюрин Осип Федоров
Место рожденияПокровская слобода Тамбовский уезд
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Тюрин Мирон Семенов
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1742
Сын: Тюрин Герасим Осипов
Мать ребёнка: Тюрина Агафья Герасимова
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1744
Сын: Тюрин Николай Осипов
Мать ребёнка: Тюрина Агафья Герасимова
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Настасья Осипова
Мать ребёнка: Тюрина Агафья Герасимова
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Василиса Осипова
Мать ребёнка: Тюрина Агафья Герасимова
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1751
Сын: Тюрин Яков Осипов
Мать ребёнка: Тюрина Агафья Герасимова
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Тюрина Агафья Герасимова
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1759
Сын: Тюрин Илья Осипов
Мать ребёнка: Тюрина Агафья Герасимова
Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюрина Агафья Герасимова
Смерть
Неизвестно