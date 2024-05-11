Мошаров (Машаров / Машарев) Алексей Афанасьевич 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мошаров (Машаров / Машарев) Алексей Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

?.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Машаров Афанасий Митрофанович

Мать: Мошарова Дарья Терентьевна

Рождение ребёнка
10.08.1928

Дочь: (Машарова) Валентина

Мать ребёнка: Машарова (Браковская) Любовь Петровна

Горскино, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Машарова (Браковская) Любовь Петровна

Горскино, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
?.03.1943

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