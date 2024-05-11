Мошаров (Машаров / Машарев) Алексей Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти?.03.1943
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
10.08.1928
Дочь: (Машарова) Валентина
Мать ребёнка: Машарова (Браковская) Любовь Петровна
Рождение ребёнка
Около 1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Машарова (Браковская) Любовь Петровна
Смерть
?.03.1943