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Желдаков Артур

Место рождения

Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область

Дата рождения

28.06.1961

Дата смерти

10.03.2005

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1961

Отец: Желдаков Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Бракосочетание
28.03.1987

Жена: скрыто настройками приватности

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Развод
03.03.1994

Жена: скрыто настройками приватности

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Бракосочетание
22.11.1994

Жена: скрыто настройками приватности

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
03.01.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
10.03.2005
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
алкогольное отрпавление; был избит - сломана челюсть, черепно-мозговая трамва

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