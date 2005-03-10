Желдаков Артур
Место рождения
Дата рождения28.06.1961
Дата смерти10.03.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1961
Отец: Желдаков Иван
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.03.1987
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
03.03.1994
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
22.11.1994
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.01.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.03.2005
алкогольное отрпавление; был избит - сломана челюсть, черепно-мозговая трамва