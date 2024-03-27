Зиннатуллина (Фахрутдинова) Рузания
Место рожденияд. Алькеево, Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения1944
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец: Фаттахов Фахретдин
Мать: Фахрижиган
д. Алькеево, Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
16.11.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зиннатуллин Хужжат Шарафулла Улы
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.06.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зиннатуллин Хужжат Шарафулла Улы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978