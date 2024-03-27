Зиннатуллина (Фахрутдинова) Рузания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиннатуллина (Фахрутдинова) Рузания

Место рождения

д. Алькеево, Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1944

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: Фаттахов Фахретдин

Мать: Фахрижиган

д. Алькеево, Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
16.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиннатуллин Хужжат Шарафулла Улы

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиннатуллин Хужжат Шарафулла Улы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиннатуллин Хужжат Шарафулла Улы

Смерть
1978
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