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Петунин Тимофей Тимурович
Петунин Тимофей Тимурович
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Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
29.06.2021
Пол
Мужской
Отец
Тимофеев (Ермегалиев) Тимур Николаевич (Маратович)
1992 г.р.
Мать
Петунина Марина Анатольевна
1995 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.2021
Отец:
Тимофеев Тимур Николаевич (Маратович)
Мать:
Петунина Марина Анатольевна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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