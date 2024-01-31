Данилова Прасковья Ивановна Около 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Данилова Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Василий Константинович

Отец ребёнка: Данилов Константин Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Григорий Константинович

Отец ребёнка: Данилов Константин Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Павел Константинович

Отец ребёнка: Данилов Константин Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Николай Константинович

Отец ребёнка: Данилов Константин Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Анна Константиновна

Отец ребёнка: Данилов Константин Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Александра Константиновна

Отец ребёнка: Данилов Константин Петрович

Смерть
Неизвестно

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