Данилова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Василий Константинович
Отец ребёнка: Данилов Константин Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Григорий Константинович
Отец ребёнка: Данилов Константин Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Павел Константинович
Отец ребёнка: Данилов Константин Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Николай Константинович
Отец ребёнка: Данилов Константин Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова Анна Константиновна
Отец ребёнка: Данилов Константин Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова Александра Константиновна
Отец ребёнка: Данилов Константин Петрович
Смерть
Неизвестно