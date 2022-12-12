Узловский Александр Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Узловский Александр Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Узловский Богуслав Александров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Узловский Игнатий Александров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Узловский Синиантий Александров

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Узловская Кристина Самуйлова

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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