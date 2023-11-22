Арсенов АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Арсенов МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арсенов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арсенова ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арсенова ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арсенова РАИСА АНДРЕЕВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арсенов АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
Смерть
Неизвестно