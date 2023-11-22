Арсенов АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсенов АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Арсенов МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арсенова Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арсенов Николай Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арсенова ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арсенова ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арсенова РАИСА АНДРЕЕВНА

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арсенов АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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