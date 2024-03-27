Фейсханов Мухаметжан (По Прозвищу Салдай Был Мельником Семейной Мельницы) (По Прозвищу Салдай, Был Мельником Семейной Мельницы)
Место рождения
Дата рождения04.06.1883
Дата смерти20.04.1959
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1883
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Фейсханова) Назлужан
Рождение ребёнка
11.10.1911
Сын: Фейсханов Мотыгулла
Мать ребёнка: (Фейсханова) Назлужан
Рождение ребёнка
01.07.1925
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
06.01.1932
Смерть
20.04.1959