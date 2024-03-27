Фейсханов Мухаметжан (По Прозвищу Салдай Был Мельником Семейной Мельницы) (По Прозвищу Салдай, Был Мельником Семейной Мельницы) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фейсханов Мухаметжан (По Прозвищу Салдай Был Мельником Семейной Мельницы) (По Прозвищу Салдай, Был Мельником Семейной Мельницы)

Место рождения

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

04.06.1883

Дата смерти

20.04.1959

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

Жена

1890 г.р.

Дети

1911 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1883

Отец: Ахтямов Фейсхан J-M172 Ахтямович

Мать: Фейсханова Айша Вторая Жена

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Фейсханова) Назлужан

Рождение ребёнка
11.10.1911

Сын: Фейсханов Мотыгулла

Мать ребёнка: (Фейсханова) Назлужан

Рождение ребёнка
01.07.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фейсханова) Назлужан

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фейсханова) Назлужан

Рождение ребёнка
06.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фейсханова) Назлужан

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
20.04.1959

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