Селентин (Лучер) Алида Христьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти25.08.1934
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Сын: Селентин Альберт Адольфович
Отец ребёнка: Селентин Адольф Фридрихович
Рождение ребёнка
23.02.1918
Дочь: Эрих (Селентин) Эрна Адольфовна
Отец ребёнка: Селентин Адольф Фридрихович
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Селентин Адольф Фридрихович
Рождение ребёнка
23.04.1923
Сын: Селентин Адольф Адольфович
Отец ребёнка: Селентин Адольф Фридрихович
Рождение ребёнка
01.01.1926
Дочь: Янцен (Селентин) Ольга Адольфовна
Отец ребёнка: Селентин Адольф Фридрихович
Рождение ребёнка
06.08.1927
Дочь: Шперлинг (Селентин) Аделия Адольфовна
Отец ребёнка: Селентин Адольф Фридрихович
Смерть
25.08.1934