Селентин (Лучер) Алида Христьяновна 1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селентин (Лучер) Алида Христьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

25.08.1934

Пол

Женский

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Лучер Христиан (Христьян) Иванович

Мать: Лучер (Шамой) Августа

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селентин Адольф Фридрихович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Селентин Альберт Адольфович

Отец ребёнка: Селентин Адольф Фридрихович

Рождение ребёнка
23.02.1918

Дочь: Эрих (Селентин) Эрна Адольфовна

Отец ребёнка: Селентин Адольф Фридрихович

Боевая Гора, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Селентин Иван Адольфович

Отец ребёнка: Селентин Адольф Фридрихович

Рождение ребёнка
23.04.1923

Сын: Селентин Адольф Адольфович

Отец ребёнка: Селентин Адольф Фридрихович

Боевая Гора, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.01.1926

Дочь: Янцен (Селентин) Ольга Адольфовна

Отец ребёнка: Селентин Адольф Фридрихович

Рождение ребёнка
06.08.1927

Дочь: Шперлинг (Селентин) Аделия Адольфовна

Отец ребёнка: Селентин Адольф Фридрихович

Смерть
25.08.1934
Боевая Гора, Соль-Илецкий, Оренбургская область

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