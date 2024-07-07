Богатырёв Алексей Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырёв Алексей Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богатырёва Татьяна Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Бабурина (Богатырёва) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Богатырёва Татьяна Матвеевна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Вигилева (Богатырёва) Олимпиада Алексеевна

Мать ребёнка: Богатырёва Татьяна Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: (Богатырёва) Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Богатырёва Татьяна Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: (Богатырёва) Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Богатырёва Татьяна Матвеевна

Бракосочетание
После 1844

Жена: Богатырёва Варвара Акинфеевна

Смерть
До 1850
Москва, город федерального значения Москва

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