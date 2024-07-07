Богатырёв Алексей Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Бабурина (Богатырёва) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Богатырёва Татьяна Матвеевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Вигилева (Богатырёва) Олимпиада Алексеевна
Мать ребёнка: Богатырёва Татьяна Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: (Богатырёва) Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Богатырёва Татьяна Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: (Богатырёва) Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Богатырёва Татьяна Матвеевна
Бракосочетание
После 1844
Смерть
До 1850
Москва, город федерального значения Москва