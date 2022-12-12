Капустин Василий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1955
Сын: Капустин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Костик Гунефа Станиславовна
Рождение ребёнка
21.04.1956
Дочь: Карпук Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Костик Гунефа Станиславовна
Рождение ребёнка
17.03.1964
Дочь: Капустина Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Костик Гунефа Станиславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капустина Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Костик Гунефа Станиславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно