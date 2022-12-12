Капустин Василий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКапустин Василий Борисович

Капустин Василий Борисович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1955

Сын: Капустин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Костик Гунефа Станиславовна

Октябрьский, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.04.1956

Дочь: Карпук Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Костик Гунефа Станиславовна

Октябрьский, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
17.03.1964

Дочь: Капустина Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Костик Гунефа Станиславовна

Октябрьский, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капустина Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Костик Гунефа Станиславовна

Октябрьский, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костик Гунефа Станиславовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close